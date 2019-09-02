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02 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

-Cenaze töreninden görüntüler

( İZMİR ) - İZMİR

Cenaze Kalp Krizi Cenaze Namazı Gazi Yakınları 


- İzmir Bergama'da geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden 66 yaşındaki Kıbrıs gazisi Erol Işık son yolculuğuna uğurlandı. İzmir'in Dikili ilçesinde bulunan yazlık evinde, dün geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Erol Işık'ın cenazesi bugün Bergama Kurşunlu Camii'ne getirildi.
Işık'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bergama Kurfallı Mahallesi Mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine Bergama Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Garnizon Komutanı vekili Fikret Gülcay, Bergama İlçe Jandarma Komutanı vekili Teğmen Ali Kaygas, MHP Bergama İlçe Başkanı Hasan Hüseyin Engin, askeri erkan, gazi yakınları ve çok sayıda sevenleri katıldı.
(DVM-CA)
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