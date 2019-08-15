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15 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kıbrıs gazisi davulcu düğünde kaza kurşunuyla yaralandı Video

Kıbrıs gazisi davulcu düğünde kaza kurşunuyla yaralandı Video

Davulcunun hastaneye getirilisi ve detaylar

( ÇORUM -ÖZEL) ÇORUM

Hastane Kaza Kurşunu Ameliyat 


- Çorum'un Mecitözü ilçesinde düğün sırasında kaza kurşununun hedefi olan Kıbrıs gazisi davulcu yaralandı. Olay, ilçeye bağlı Figani köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, düğün sırasında kim tarafından ateşlendiği henüz belirlenemeyen tabancadan çıkan kurşun, bu sırada davul çalan Salih Erkılıç'ın göğsüne isabet etti. Kanlar içerisinde yere yığılan Erkılıç, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kore gazisi olduğu öğrenilen davulcunun göğsünden girip koluna saplanan kurşunun ameliyatla alınacağı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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