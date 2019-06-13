Kıbrıs Gazilerine madalyaları takdim edildi

-Gazi detay

-Saygı duruşlu ve istiklal marşı detay

-Kıbrıs sunumu detay

-Gaziler ve gazi yakınları detay

-Ağlayan gazi yakını detay

-Şener Tarım konuşma

-Vali Ahmet Deniz Konuşma

-Madalya takdimi detay



( MANİSA ) -- Kıbrıs Barış Harekatının 45'inci yılında gazilere madalyaları takdim edildi- Manisa'dan Kıbrıs Barış Harekatına katılan ve Manisa'da ikamet eden 59 gazi ve gazi yakınına KKTC berat ve madalyaları tevcih töreni düzenlendi MANİSA



- Manisa Valiliği ile Manisa Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün organizasyonuyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından Kıbrıs Barış Harekatının 45'inci yılında Manisalı Kıbrıs gazilerine verilmek üzere gönderilen 59 berat ve madalyanın tevcih töreni gerçekleştirildi.

Törende duygusal anlar yaşandı. MASKİ İkiz Kuleler Konferans Salonunda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından, Kıbrıs gazilerine verilmek üzere gönderilen berat ve madalyaların tevcih töreni gerçekleştirildi.

Törene Manisa Valisi Ahmet Deniz, 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Albay Güven Dere, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkan yardımcıları, Manisa Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Murat Konan, Manisa Muharip Gaziler Derneği Başkanı Şener Tarım, daire müdürleri, Kıbrıs Gazileri ve aileleri katıldı.

1974 yılında gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatına Manisa'dan katılarak gazi olan 1150 Kıbrıs gazisinden 59'una Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından gönderilen berat ve madalyaları törenle takdim edildi. Manisa Valiliği ile Manisa Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün organizasyonuyla gerçekleştirilen törende 39 gaziye madalyaları takdim edilirken 20 gazinin madalyalarının ise evlerinde teslim edileceği öğrenildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Kıbrıs Barış Harekatının anlatıldığı kısa bir video sunumu yapıldı. Sunum sırasında salonda duygusal anlar yaşandı. Programın açılış konuşmasını yapan Manisa Muharip Gaziler Derneği Başkanı Şener Tarım, "Paraşütle atlayan, helikopterle inen, denizden çıkarma yapan bu kahramanlar kısa bir süre içerisinde düşmanı hezimete uğratarak Kıbrıs Türk'ünü esaretten kurtarmış ve Kıbrıs'a barış getirmiştir. Kıbrıs Barış Harekatı Türk Savaş tarihinde altın bir sayfadır. Biz gözümüzü kırpmadan katıldığımız bu harekatta atalarımızdan aldığımız feyizle Türk askerinin savaşlardaki emsalsiz kahramanlıklarını dünyaya bir kez daha gösterdik. Bugün Kıbrıs Türk'ü kendi devletinde, kendi bayrağı altında hür ve bağımsız yaşamaktadır. Artık adada barış hakimdir. Görevimizi şerefle yerine getirmekten dolayı mutlu ve gururluyuz. Kıbrıs Barış Harekatından 45 yıl sonra bizlere tevcih edilecek mili mücadele madalyalarını göğsümüzde bir onur nişanesi olarak gururla taşıyacağız. Kıbrıs Barış Harekatında şehit olan 498 arkadaşımızı ve aramızdan ayrılan gazi kardeşlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz." dedi.

İnsanın hayatını boyunca çalışarak çok sayıda mertebeye ve makama yükselebileceğini kaydeden Manisa Valisi Ahmet Deniz ise, "Şehitlik mertebesi, gazilik mertebesi ancak hayatımızı vererek kazanacağımız, uzvumuzu vererek kazanacağımız, maneviyatla, inançla kazanacağımız rütbelerin en yükseğidir. Bu millet gaza ruhuyla yaşayan yetişen binlerce yıl bu coğrafyada hür ve bağımsız olduysa ancak gaza ruhuyla, ölürsek şehit, kalırsak gazi dediğimiz için, vatan sevgisi, vatan savunması imandandır dediğimiz için Allah'a şükür dimdik ayaktayız ve ayakta kalmaya da devam edeceğiz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyenlere fırsat vermesin. Kıbrıs Harekatı da çok önemli bir harekat." diyerek, Kıbrıs Barış Harekatının öneminin bugün bölgede yaşanan gelişmelerden dolayı çok daha iyi anlaşıldığını vurguladı. Vali Deniz konuşmasının ardından törene katılan 39 gazi ve gazi yakınına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından, Kıbrıs gazilerine verilmek üzere gönderilen berat ve madalyalarını takdim etti. (SC-

