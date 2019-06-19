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19 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kıbrıs gazilerine madalya ve berat tevcih töreni - MUĞLA

Kıbrıs gazilerine madalya ve berat tevcih töreni - MUĞLA

- Törenden detaylar - İstiklal Marşı ve saygı duruşu - Vali Esengül Civelek'in konuşması - Vali Civelek'in gazilere "Milli Mücadele Madalyası ve Beratı"nı takdim etmesi - Toplu fotoğraf çekimiKıbrıs gazilerine madalya ve berat tevcih töreni - Muğla 'da düzenlenen törende 34 gaziye madalyaları takdim edildiMUĞLA (AA) - Muğla 'da, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyası ve Beratı tevcih töreni düzenlendi.
Vali Esengül Civelek, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Kıbrıs gazilerinin Kıbrıs Barış Harekatı'nın canlı tanıkları olduğunu söyledi.

Devlet olarak daima gazilerin yanında bulunduklarını anlatan Civelek, "Kıbrıs Barış Harekatı'nda görev alan gazilerimize Milli Mücadele Madalyası ve Beratı'nı takdim etmekten onur duyuyor şükranlarımı sunuyorum." dedi.
Daha sonra Vali Civelek, 34 Kıbrıs gazisine "Milli Mücadele Madalyası ve Beratı"nı takdim etti.Törene, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Semih Ozangüç, Vali Yardımcısı Fethi Özdemir, Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit ve gazi yakınları katıldı.
Törene katılanlar daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.

Sivil Toplum Kuruluşu Saygı Duruşu Hatıra Fotoğrafı Sivil Toplum Gazi Yakınları 

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