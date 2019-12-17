Kıbrıs gazilerine madalya ve berat takdim edildi - MUĞLA
- Kıbrıs gazilerine madalya ve berat takdim töreni - Menteşe Kaymakamlığı Toplantı Salonunda yapılan törenden detaylar - Saygı duruşu ve İstiklal marşı - Menteşe İlçe Müftüsü Mustafa Aydın'ın şehitler ve gazilerin ruhları için Kuran - ı Kerim tilavetinde bulunması ve dua etmesi - Muğla Vali Yardımcısı Mehmet Suphi Olcay'ın konuşması - Menteşe İlçe Müftüsü Mustafa Aydın'ın şehitler ve gazilerin ruhları için Kuran - ı Kerim tilavetinde bulunması ve dua etmesi - Menteşe Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Mürsel Özata'nın, Kıbrıs Barış Harekatıyla ilgili slayt eşliğinde sunum yapması - Protokol üyeleri tarafından gazilere madalyalarının verilmesi - Muğla Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Süleyman Taşkesen'in konuşması - Muğla Vali Yardımcısı Mehmet Suphi Olcay'ın gazilere madalyalarını takdim etmesi - Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız'ın gazilere madalyalarını takdim etmesi - Menteşe İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Gürcan Özdilek, İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz'ın gazilere madalyalarını takdim etmesi - Toplu fotoğraf çekimi Muğla 'da Kıbrıs gazilerine madalya ve berat takdim edildiMUĞLA (AA) - Muğla 'da, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 33 gaziye madalya ve berat verildi. Menteşe Kaymakamlığı Toplantı Salonunda Kıbrıs Barış Harekatı Milli Mücadele Madalya ve Beratı Tevcih Töreni düzenlendi. Törende konuşan vali yardımcısı Mehmet Suphi Olcay, gecikmeli de olsa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin onurlandırmasıyla gazilerin beratlarına kavuştuklarını söyledi.
Bayrağı dimdik tutabilmek için mücadele eden askerlerin olduğuna işaret eden Olcay, "Onlar da sizin gibi mücadele veriyor. Sizleri de saygıyla, sevgiyle, şükranla andığımız gibi bu arkadaşlarımızı da sevgiyle, şükranla anıyoruz. Dualarımızın onlarla olduğunun bilinmesini istiyoruz." dedi. Törende, harekata katılan 33 gaziye Kıbrıs Barış Harekatı Milli Mücadele Madalyası ve Beratı takdim edildi.Törene Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, İl Emniyet Müdür Vekili Ahmet Turunç, Muğla Askerlik Şube Başkanı Personel Binbaşı Tuğran Akarsu, Menteşe İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Gürcan Özdilek, İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz da katıldı.
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