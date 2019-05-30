Kıbrıs gazilerine madalya töreni

-sinevizyon görüntüleri

-Ödül törenin görüntüler

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-Vali Recep Soytürk’ün konuşması

-ödül töreninden görüntüler



( KİLİS ) - KİLİS



- Kilis Valiliği tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyası Tevcih Töreni düzenlendi.

Alaeddin Yavaşça Kültür Merkezinde düzenlenen törenle 26 Kıbrıs Gazisine törenle tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyası tevcih edildi. Törende bir konuşma yapan Kilis Valisi Recep Soytürk, 26 Kıbrıs Gazisine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyası Tevcih ettiklerini ifade ederek, “ 1963 yılından itibaren soydaşlarımıza zulüm ve katliam yapılmaktaydı. 1974 yılında Yunanistan’daki darbeci yönetimin 15 Temmuz 1974 tarihinde destekleriyle Kıbrıs’ta bir darbe yapması, darbe sonucunda soydaşlarımıza büyük zulüm katliam yapılması sonucunda Türkiye Cumhuriyeti devleti, o dönemci Türkiye Cumhuriyeti hükümeti bir karar aldı. Göz bebeğimiz Türk Silahlı Kuvvetlerimiz denizden Gemilelerle çıkarma yaptı. Paraşütçülerimiz askerlerimiz indirme yaptı. Havadan denizden, karadan büyük bir hareket başlatıldı. Planlanan zamandan daha kısa süre sürdü. Kısa süre içerisinde hedefler tutturuldu. Soydaşlarımız bu zulümden kurtarıldı. Özgürleştiler, bağımsızlığına kavuştular. Bu harekatta 498 Türk askerimiz şehit, 1200 askerimiz de yaralandı” dedi.

Tevcih törenine Vali Recep Soytürk, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hakan Başaklıgil, İl Emniyet Müdürü Günter Şenses, Elbeyli Belediye Başkanı Süleyman Şimşek, İl Genel Meclisi Başkaını Şıhmehmet Yalçın, daire amir ve müdürleri ile gazi ve yakınları katıldı.

(MAD-SD-

