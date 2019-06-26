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26 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kıbrıs gazilerine 45 yıl sonra madalya ve beratları tevdi edildi

Kıbrıs gazilerine 45 yıl sonra madalya ve beratları tevdi edildi

Tokat'ta Kırbrıs gazileri için düzenlenen madalya töreni

Gaziler Umutsuzluk Trafik Kazası Kayınbirader Peygamber 

-Konuşmaların yapılması
-Madalya takdimi
-Kıbrıs gazisi eşini trafik kazasında kaybeden gazi eşi Emine Öztürk'ün duygularını dile getirmesi
-Gazilerle röp

( TOKAT ) - TOKAT

- Tokat’ta, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 225 gaziye 45 yıl sonra madalya ve beratları düzenlenen törenle tevdi edildi. KKTC Milli Mücadele Madalyaları tüzüğü kapsamında, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gazilere madalya verilmesi dolayısıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayında program düzenlendi.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Tokat’a tefrişlerinin 100. Yıl dönümüne denk getirilen törende Muharip Gaziler Derneği Tokat Şubesi Başkanı Bilal Özmen konuşma yaptı. Daha sonra Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mahmut Özdemir’in konuşmasının ardından kürsüye gelen Tokat Valisi Ozan Balcı, asla Türk milletinin defterinde umutsuzluk olmadığını, Türk milletinin özgür ve bağımsız yaşamanın ne demek olduğunu bilen kahraman evlatları olduğunu dile getirdi. Yapılan konuşmaların ardından törene katılan Tokat protokolü üyeleri Kıbrıs Gazilerine madalya ve beratlarını takdim etti. Gaziler ve yakınları törende yaşadıkları duyguları dile getirdi. Eşinin madalyasını almaya gelen Emine Öztük (64), madalyasının bir başka törende verileceğini öğrenince duygusal anlar yaşadı. Yanlışlıkla törene getirildiği tahmin edilen Öztürk, 1990 yılında trafik kazasında hayatını kaybeden eşinin adına madalya almaya geldiğini belirterek, “Bugün rüyamda gördüm peygamber efendimiz verecek onun madalyasını. Buradaki madalyalar gelip geçici. İş o dünyada. Benim şehidim de var kayınbiraderimin oğlu şehit oldu. Dedemde Çanakkale şehidi” diye konuştu.
(Nİ-OE-
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