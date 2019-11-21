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21 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
- Kıbrıs'a mülteci akını İzle

- Kıbrıs'a mülteci akını İzle

Mültecileri taşıyan teknenin limana varması

( GAZİMAĞOSA ) GAZİMAĞOSA

Mülteci Notr Mülteci Akını Şili 


- Kıbrıs Adası'nın Gazimağusa şehri açıklarında Suriye'den tekneyle yola çıkan 122 kişilik mülteci tespit edildi. Güney Kıbrıs Rum Kesiminde Gazimağusa deniz sahil açıklarında çoğunluğu çocuklardan oluşan 122 kişilik Suriyeli mülteci Rum deniz sahil güvenliği tarafından tespit edilerek Paralimni balıkçı limanına götürüldü. Teknede bulunan 122 kişilik Suriyeli göçmenin sağlık ve kayıt işlemlerinin ardından Güney Kıbrıs Rum tarafında bulunan Kokkinotrimithia Purnara Geçici Barınma Merkezine transfer edilmeleri bekleniyor.
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