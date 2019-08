Kibele Heykeli, restorasyonun ardından Ordu’ya getirilecek İzle

-Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Süleyman Yücel Şenyurt ile röp.

- Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Süleyman Yücel Şenyurt, 2016 yılında Ordu’da bulunan Ana Tanrıça Kibele Heykeli’nin, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından Ordu’ya getirileceğini, ayrıca yapılacak olan birebir kopyasının da bulunduğu Kurul Kalesi’ndeki yerinde sergileneceğini belirtti.

2016 yılında Ordu’daki Kurul Kalesi’nde yapılan arkeolojik kazılarda, Türkiye’de ilk kez yerinde bulunan mermer heykel olma özelliği taşıyan ‘Ana Tanrıça Kibele Heykeli’nin restorasyon çalışmaları sürüyor. Tüm Türkiye’de ve dünyada yankı uyandıran ve kendi döneminde oldukça fazla tahribat gören heykel, İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Müdürlüğünce titiz bir şekilde yerinden alındıktan sonra parçalar halinde sandıklara konularak İstanbul’a götürülmüştü. Kibele’nin, en az 2 yıl daha restorasyon süreci olduğu ve tamamlandığında Ordu’ya getirileceği belirtildi. “Çok titiz ve yavaş yürütülmesi gerekiyor” Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Süleyman Yücel Şenyurt, 2016 yılında bulunan ve ilk yerinde bulunma özelliği taşıyan Kibele’nin, kendi dönemlerinde oldukça tahribat gördüğünü söyledi.



2016 yılında, İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Müdürlüğü tarafından titiz bir şekilde yerinden alındın ve parçalar halinde sandıklara konularak İstanbul’a götürülen heykelin, birleştirme işleminin titizlikte sürdüğünü ifade eden Şenyurt, “Birleştirilen parçaların, birleştirirken bozulmaması için bir takım kimyasallar, konservasyon malzemesi kullanmak gerekiyor. Bu malzemeler yurt dışından temin edildi ve testler yapıldı. Çünkü uygulanan kimyasal ve koruma malzemesinin sonuçlarını görmek gerekiyor. Eser o an için bütünlenir ama sonrasında dökülürse yapılan iş hiçbir işe yaramaz ve tahribat olur. O yüzden koruma işi çok titiz ve yavaş yürütülmesi gereken bir iş” dedi.

“Oluşturulan birebir kopya Kibele, Kurul Kalesi’ndeki yerinde sergilenecek" Prof. Dr. Şenyurt, oluşturulan kopya Kibele sayesinde insanların Kurul Kalesi’nde heykelin çıkartıldığı yerde görme şansını bulacaklarını belirterek, “Heykelin tam oturuş pozisyonu elde edilmeye çalışılıyor. Sanırım Eylül ayına kadar bu işlem gerçekleştirilecek ve biz Kibele Heykeli’nin koruma ve restorasyon işlemi devam ederken, biz heykelin gerçek boyutlarını tamamen öğrenmiş olacağımızdan bir kopyasını çıkartma şansını elde edeceğiz. Hep düşündüğümüz gibi bu kopyayı da mermerden yaptırmayı düşünüyoruz. Biraz maliyetli de olsa orijinaline benzeyen malzemeden Kurul Kalesi’ndeki yerine koyacağız. Kurul Kalesi ören yeri kimliği kazandığı zaman, ziyaretçi buraya geldiği zaman Kibele Heykeli’nin birebir kopyasını da bulunduğu konumunda görmüş olacak” şeklinde konuştu.

“Koruma önlemleri en az 2 yıl daha devam edecek” Restorasyonu yapan görevlilerin verdiği bilgiye göre, koruma önlemlerinin en az 2 yıl daha sürebileceğini açıklayan Şenyurt, "Şu anda zaten Ordu Müzesi, etnografya ve arkeoloji müzesi olarak hizmet veriyor. Şu an o boyuttaki bir eseri koruyup orada sergileyecek bir konum da yok. Ümit ediyoruz ki bu süre içerisinde Ordu’ya hep düşündüğümüz ve planlanan arkeoloji müzesi yapılır. Onun yapılmasıyla Kibele Heykeli’nin restorasyonu biterse, 2 yıl sonra inşallah güzel bir müze ve Kibele Heykeli’ni müzede görme şansımız olacak" ifadelerini kullandı. “Aslı Ordu’ya gelecek” Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Süleyman Yücel Şenyurt, bulunan eserlerin o şehre ait olduğuna da dikkat çekerek, şöyle konuştu: “Çünkü bir eser bulunduğu şehre aittir. O şehirde müze varsa mutlaka oraya gelir. Şu an envanter olarak Ordu Müzesi’ne kayıtlı. Sadece restorasyon için İstanbul’a gitmiş durumda. Ordulu halkımızın Kibele’nin akıbeti ile ilgili bazen garip dedikodulara inandığını görünce üzülüyorum. Dolayısı ile yakın bir zamanda İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nde o Kibele Heykeli’nin restorasyon görüntüleriyle birlikte olacağız."