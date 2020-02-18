Kestikleri kütükte kurt figürü çıktı İzle



- Bursa'nın İnegöl İlçesinde enstrüman yapımı için kesilen kütüğün gövdesinden çıkan kurt figürü görenleri şaşırttı. Ağaçtan telli saz ve hediyelik eşya imal eden Gül ailesi, kestiği kütüğün ortasından çıkan kurt figürünü görünce şaşkınlık yaşadı. Yıllardır babasıyla birlikte ağaca şekil verip enstrüman yaptıklarını söyleyen Ferhat Gül, “Uzun yıllardır dut ağaçlarını kesip, saz ve benzeri telli çalgılar yapıyoruz. Bize bir yerden dut ağacı geldi. Dut kütüğünden saz yapmamız istendi. Dut ağacı kütüğünü kestirdikten sonra ortasına baktığımda bir kurt figürü olduğunu görünce şaşırdım.” dedi Kurt figürü olan ağaçları iş yerine astıklarını iade eden Gül,“Görenler gözlerine inanamıyorlar. Baktıklarında ilk önce çizim sanıyorlar ama yakından baktıklarında onlar da şaşırıp kalıyor.” İfadelerini kullandı. Gül, kurt figürü olan ağaçları almak için talipli çıkması halinde satmayı düşündüklerini ifade etti.

(SA-İHS)



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