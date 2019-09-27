Kestiği kavağın altında kalan kişi öldü - KÜTAHYA

- Ölen Ali Korkmaz'ın fotoğrafı - Olay yerinden detaylarKestiği kavağın altında kalan kişi öldüKÜTAHYA (AA) - Kütahya 'nın Emet ilçesinde, kestiği kavak ağacının altında kalan kişi hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Aydıncık köyünde arkadaşı ile ağaç kesmek için bahçesine giden Ali Korkmaz (65), motorlu testereyle kavak ağacını kesmeye başladı. Ağacın üzerine devrildiği Korkmaz, burada hayatını kaybetti.Ağacın altından çıkarılan Korkmaz'ın cesedi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Emet Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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