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15 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kestiği ağaçta mahsur kalan vatandaşı itfaiye kurtardı

Kestiği ağaçta mahsur kalan vatandaşı itfaiye kurtardı

mahallelinin duvarı yıkması

Mahsur Kaldı İtfaiye Aracı 

-itfaiye aracı merdiveni ağaca uzatması
-vatandaşı kurtarmaları

( VAN ) VAN

- Van'ın Özalp ilçesinde budadığı ağaçta mahsur kalan kişi itfaiye tarafından kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, Özalp ilçesine bağlı Emek Mahallesinde bahçesindeki kavak ağaçları budayan Kemal Şahin isimli vatandaş, testereyle kuru dalları keserken bacağını iki dalın arasına sıkıştırdı. Mahalle sakinleri Şahin'in ayağını sıkıştığı yerden çıkaramayınca itfaiye ekiplerine haber verildi.
Olay yerine sevk edilen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Özalp İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, vatandaşı kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler, itfaiye aracı yardımıyla vatandaşı mahsur kaldığı araçtan kurtardı. Bacağından hafif yaralanan vatandaş, Özalp Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
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