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27 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Kestiği ağacın altında kalarak şahıs hayatını kaybetti

Kestiği ağacın altında kalarak şahıs hayatını kaybetti

-Ağaç kesilen bölge ve ceset görüntüleri

--Olay yeri ekiplerinin gelişi ve cesedin kaldırılması
--Yakınlarının feryatları
--Hayatını kaybeden şahsın fotoğrafı

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

- Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Aydıncık köyünde, kestiği kavak ağacı üzerine düşen kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, arazisinde bulunan kavak ağaçlarını kesmeye giden 65 yaşındaki Ali Korkmaz, kestiği ağacın çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Uzunsay mevkiinde 3 arkadaşıyla birlikte kavak kesen Korkmaz, kestiği kavak ağacının bir başka ağaca takılıp asılı kalması üzerine, ağacı indirmek için ikinci kez kesmek istedi. İkinci kestiği ağaç parçasının altında kalan Ali Korkmaz, olay yerinde hayatını kaybetti. Arkadaşları tarafından ağacın altından çıkarılan Kormaz'ın ölümü, Aydıncık köyünde büyük üzüntüye neden oldu. Aydıncık Köy Muhtarı Süleyman Akyüz, ''Arkadaşımız Ali Korkmaz, Cuma Namazı sonrası köyümüz Uzunsay mevkiine kavak kesmeye gelmiş. Kavak ağacının çarpması sonucu vefat etmiş. Başımız sağolsun, Allah rahmet eylesin'' diye konuştu.
65 yaşında olan Ali Korkmaz'ın, evli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenildi. (YD-EFE)
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