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13 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kestiği ağacın altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti İzle

Kestiği ağacın altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti İzle

olay yerinden detay

Çam Ağacı Kurtarma Ekibi Cenaze Aracı Yaşlı Adam Ölüm Haberi 

-kesilen ağaç ve hayatını kaybeden vatandaş
-ağaç motoru ve vatandaşlar
-eşi ve yakınlarının feryatları
-olay yeri ekibinin incelemeler
-cesedin cenaze aracına alınması
-yaşlı adamın fotoğrafı

( ANTALYA -ÖZEL)- Çığlığa koşan eşi, kocasının cansız bedeniyle karşılaştı ANTALYA

- Antalya'nın Manavgat ilçesinde tarlasında kestiği ağacın altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti. Olay Manavgat Karavca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 3 çocuk babası Ahmet Çifçi, eşiyle birlikte traktörle Çorak mevkiinde göl kenarında bulunan tarlasına temizlik yapmaya gitti. Zeytin fidanı dikeceği tarlasında fidanlara gölge yapan adam, motorlu testere ile kesmeye çalıştığı çam ağacının altında kaldı. Göl kenarında bulunan tarlada zeytinlerle ilgilenen eşi, Ahmet Çifçi’nin feryadı üzerine bölgeye gittiğinde eşinin cansız bedeniyle karşılaştı. Çifçi’nin ölüm haberini duyan yakınları ve mahalle sakinleri olay yerine koştu. Çifçi’nin eşi ve akrabaları olay yerinde ağıtlar yaktı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 ekibi Çifçi’nin hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye kurtarma ekibi ve jandarma olay yerinde incelemelerde bulunurken, Ahmet Çifçi’nin cenazesi Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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