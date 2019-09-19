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19 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kestiği ağacın altında kalan kişi öldü - SİİRT

Kestiği ağacın altında kalan kişi öldü - SİİRT

- Bilal Tırpan'ın cenazesinin morga getirilmesi - Yaralanan Tajdin Kayran'ın ambulansla hastaneye getirilişi Siirt 'te kestiği ağacın altında kalan kişi öldüSİİRT (AA) - Siirt 'te kestikleri ağacın altında kalan 2 kişiden biri hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı İnkapı köyünde yaşayan Bilal Tırpan (35), Tajdin Kayran (69) ile kış mevsiminde yakacak ihtiyacını karşılamak için motorla palamut ağacı kesti.Devrilen ağacın altında kalan Tırpan olay yerinde hayatını kaybetti, Kayran ise yaralandı.Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.Tırpan'ın cesedi ise otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

İlk Müdahale Hastane Cenaze Kış Mevsimi Alamut 

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