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04 Ocak 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Kestel'de halk müziği şöleni

Kestel'de halk müziği şöleni

konserden detaylar

( BURSA ) BURSA

Uttu 


- Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestrası, seslendirdikleri halk müziği şarkılarıyla Kestel halkına müzik şöleni yaşattı. Kestel Belediyesi, ocak ayı faaliyetleri çerçevesinde Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestrası, Eski Kültür Merkezi'nde düzenlenen gecede Kestelliler ile buluştu. Türk halk musikisinin eserlerini icra eden orkestra, unutulmaz bir gece yaşattı. Geceye Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Orkestranın söylediği müzikle coşan Kestelliler, şarkılara zaman zaman eşlik etti. Birbirinden değerli şarkının seslendirildiği gecede, Kestelliler orkestrayı alkış yağmuruna tuttu.
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