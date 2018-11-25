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25 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Kestane Festivali’ne Küçükçekmeceli vatandaşlar akın etti, kuyruğun sonu görünmedi Haberi

Kestane Festivali’ne Küçükçekmeceli vatandaşlar akın etti, kuyruğun sonu görünmedi Haberi

Festivalden görüntüler

Hafta Sonu Alabalık Beğendik Davul Zurna Halk Oyunları 

-Vatandaşlardan görüntü
-Vatandaş röportajları
-Başkandan görüntü
-Başkanın röportajı

( İSTANBUL )- 20 bin paket pişmiş kestane vatandaşlara ikram edildi İSTANBUL

- Küçükçekmece’de bu yıl ikincisi düzenlenen Kestane Festivali’ne vatandaşlar adeta akın etti. Küçükçekmeceliler kestane alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Festival renkli anlara sahne oldu. Küçükçekmece’de bu yıl ikincisi düzenlenen Kestane Festivali’ne vatandaşlar adeta akın etti. 20 bin paket pişmiş kestanenin dağıtıldığı festivalde Küçükçekmeceliler kestane alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Küçükçekmece Belediyesi’nin bu yıl ikincisini düzenlediği Kestane Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Yaklaşık 20 bin paket kestanenin dağıtıldığı festivale vatandaşlar adeta akın etti. Geleneksel Yöresel Buluşmalar çerçevesinde düzenlenen festivalde vatandaşlar kestane alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. SİNDEF ile işbirliği ile düzenlenen festivalde kestane ile yapılan 15 çeşit yemek katılımcıların beğenisine sunuldu. Aslına uygun dekore edilen serender evi, köy evi maketleri, köy değirmeni, Sinop halk oyunları ekibi, yöresel sanatçılar ve davul zurna şovu ile Küçükçekmeceliler güzel bir hafta sonu geçirdi. Festivale Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz de katıldı.
Başkan Karadeniz kendi elleriyle vatandaşa kestane dağıtırken, vatandaşlardan büyük ilgi gördü. ‘Kestane kebap, yemesi sevap’ diye bir söz vardır ama biz yemesinin değil paylaşılmasının daha sevap olduğunu düşünüyoruz Önemli olanın paylaşmak olduğunu dile getiren Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz “ Bugün ki paylaşımımıza vesile olan Sinop Kestaneleri. Küçükçekmece çeşitli vesilelerle vatandaşlarıyla bir araya geliyor. Daha önce Kaz Eti Festivali, Balık Festivali, Çiğ Köfte Festivali, Köfte Festivali gibi programlar ile vatandaşlarımızla Fevzi Çakmak Meydanı’nda bir araya geldik. Kestaneler için hep ‘Kestane kebap, yemesi sevap’ diye bir söz vardır ama biz yemesinin değil paylaşılmasının daha sevap olduğunu düşünüyoruz. Bu meydan paylaşmayı, huzuru, sevgiyi, barışı seviyor. Gördüğünüz bu kalabalık bunun doğal bir sonucu. Küçükçekmecelilerin paylaşmaya, kardeşliğe, sevgiye göstermiş olduğu ilgi ve alaka için teşekkür ediyorum “ diye konuştu.
Vatandaşlar festivalden memnun Yapılan etkinliklerden dolayı belediyeye teşekkür eden Nazmi Özdemir “ Çok beğendik. Kestane güzel. Aldık, yedik. Burada ikamet ediyorum. Küçükçekmece Belediyesi’ne başarılar diliyorum. Ben de Sinopluyum. SİNDEF ile Küçükçekmece Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği bu etkinliği çok olumlu buluyorum. Her yıl katılıyorum. Teşekkür ediyorum “ dedi.
Bu tarz etkinliklerin insanları bir araya getirdiğini söyleyen Hülya Yıldız “ 30 senedir burada yaşıyorum. Bu etkinlikleri çok güzel buluyorum. Eskiden böyle etkinlikler yoktu. Çok memnunuz. Kestanelerin tadına şimdi bakacağım. Daha yeni geldim. Her şey çok güzel. İnsanlar iç içe oluyor. Annemi de getirdim. Eşimi de getirdim. Çevreme haber verdim. Belediye böyle devam etsin. Güzel şeyler bekliyoruz “ dedi.

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