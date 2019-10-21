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21 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Kestane ağacından düşen kişi öldü - BURSA

Kestane ağacından düşen kişi öldü - BURSA

- Olay yerinden detaylar - Ekiplerin çalışmasından detaylar Kestane ağacından düşen kişi öldü - Bursa 'da ağaçtan düşerek dereye yuvarlanan 78 yaşındaki adam hayatını kaybettiBURSA (AA) - Bursa 'da Uludağ yamaçlarında çıktığı kestane ağacından düşerek dereye yuvarlanan kişi yaşamını yitirdi.Alınan bilgiye göre, Çukuryayla mevkisine komşusuyla kestane toplamaya giden Hüseyin Öztürk (78), çıktığı ağaçta tutunduğu dal kırılınca eğimli arazide metrelerce yuvarlanarak dereye düştü.Kayaya çarpması sonucu kafasından yaralanan Öztürk, komşusunun ve çevredekilerin yardımıyla dereden çıkarıldı. Çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri, arazinin engebeli olmasından dolayı AFAD, UMKE ve Nilüfer Arama Kurtarma'dan (NAK) yardım istedi.Araziden çıkmak için komşusunun yardımıyla bir süre yürüyen Öztürk, daha fazla ilerleyemeyince fenalaşarak yol kenarına yığıldı.İhbar üzerine bölgeye hareket eden kurtarma ekipleri, yolda doğal gaz hattı döşendiği için araç geçişini sağlayamayınca yürüyerek olay yerine ulaştı.Yapılan kontrollerde yaşlı adamın hayatını kaybettiği anlaşıldı. Öztürk'ün ölümünün, başına aldığı darbe ve hipotermi nedeniyle gerçekleştiği belirlendi.İncelemenin ardından Öztürk'ün cesedi, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis Eğimli Arazi Yaşlı Adam Sağlık Ekipleri Trol 

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