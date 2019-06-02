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02 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Kesmetepe’de seçimi Ali Yılmaz kazandı

Kesmetepe’de seçimi Ali Yılmaz kazandı

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( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

Belediye Başkanlığı 


- Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesinde yenilenen belediye başkanlığı seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre DSP adayı Ali Yılmaz kazandı. Bin 211 seçmenin bulunduğu Kesmetepe beldesinde 7 sandıkta bin 115 seçmen oy kullandı. Bin 83 oyun geçerli olduğu seçim sonucunda AK Parti’den Mehmet Yıldırım 65, MHP adayı Mehmet Korkmaz 3, CHP adayı Hasan Koca 325, DP adayı Yusuf Parlak 320 oy alırken, DSP Ali Yılmaz 370 oy aldı. Resmi olmayan sonuçlara göre DSP adayı Ali Yılmaz, Kesmetepe belediye başkanlığına seçildi.
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