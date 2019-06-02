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02 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Kesmetepe'de sandıklar açılmaya başlandı

Kesmetepe'de sandıklar açılmaya başlandı

Sandıklardan görüntü

Yarış Çekim Başkanlık Seçimi Kura Çekimi 

-Sayımlardan detay
-Bekleyenler
-Sandık Başkanlarından detay
-Sayım detaylar

( ADIYAMAN )- Oylar tek tek sayılıyor ADIYAMAN

- Yüksek Seçim Kurulu tarafından 31 Mart’taki seçimin iptaline karar verilen Besni’ye bağlı Kesmetepe beldesinde yapılan başkanlık seçimi sona erdi. Seçimin hemen ardından sandıklar açılarak oy sayımına başlanıldı. 31 Mart’ta Kesmetepe beldesinde bin 97 oyun geçerli sayıldığı seçimde CHP adayı Hasan Koca ile Demokrat Parti adayı Yusuf Parlak eşit oy almıştı. İlçe Seçim Kurulu bu eşitliğin ardından kura çekilmesine karar verirken, CHP adayı Hasan Koca kura çekimine itiraz ederek konuyu Yüksek Seçim Kurulu’na taşıdı. YSK ise CHP Adayı Hasan Koca’nın itirazını değerlendirerek beldede seçimlerin yeniden yapılmasına karar verdi. Kesmetepe beldesinde bugün yenilenen seçim için seçmenler yeniden sandık başına gitti. Sabah saat 08.00’dan itibaren beldede oy kullanılacak yerlere giden vatandaşlar oylarını kullandı. Oy kullanım saatinin dolması ile birlikte sandıklar açılarak sayıma başlanıldı. Sandıklardan çıkarılan oylar tek tek incelenerek sayılıyor. Kesmetepe’de Belediye Başkanlığı için AK Parti’den Mehmet Yıldırım, CHP’den Hasan Koca, MHP’den Mehmet Korkmaz, DP’den Yusuf Parlak ve DSP’den Ali Yılmaz yarıştı.
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