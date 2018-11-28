Kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslara şafak operasyonu

-gizlendikleri yerlerde yakalanma anı

-emniyetten çıkarılarak polis otosuna bindirilmeleri



( ŞANLIURFA )- Şanlıurfa’da hapis cezası bulunanlara şafak operasyonu ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’da kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslara yönelik düzenlen eş zamanlı şafak operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipler, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslara yönelik bazı adreslere şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında, haklarında yağma suçundan dolayı kesinleşmiş 12 yıl, hırsızlık suçundan 5 yıl, yaralama suçundan 4 yıl 2 ay, yaralama suçundan 3 yıl 1 ay, hırsızlık suçundan 2 yıl 2 ay, yine hırsızlık suçundan 1 yıl hapis cezaları bulunan 6 şahıs saklanmış oldukları evlerde yakalandı. Öte yandan, emniyet ekipleri tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyonda, şüphelilerin bazıları çatılardan kaçmak isterlerken bazıları ise gizlendikleri çatı aralarında kıskıvrak yakalandığı bildirildi.

Gözaltına alınan şahıslar, sorgulanmak üzere emniyette götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (BB-SD-

