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20 Şubat 2020 Perşembe günü yayınlandı
'Kesin korunacak alan' ilan edilen Küdür Yarımadası doğal haline dönüyor İzle

'Kesin korunacak alan' ilan edilen Küdür Yarımadası doğal haline dönüyor İzle

-Yarımadadaki tahliye çalışmaları

Eğlence Mekanı İnisiyatif Sivil Toplum Harekete Geç Trol 

--Sökülen malzemelerin kamyonlara yüklenmesi
--Sahildeki vatandaşlar

( MUĞLA ) "Kesin korunacak alan" ilan edilen Küdür Yarımadası doğal haline dönüyor- Hassas Alan ilan edilen Küdür Yarımadası’nda tahliye işlemlerine başlandı MUĞLA

- Resmi Gazete'de, Küdür Yarımadasının Doğal Sit Alanı "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edilmesini ardından Bodrum Belediyesi ekipleri harekete geçti. Bölgede bulunan eğlence mekanlarının tahliyesi için çalışmalara başlandı. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın seçim döneminden buyana kararlılıkla üzerinde durduğu değerlerin başında gelen Bodrum'un doğasına sahip çıkma çabaları, bazı sivil toplum örgütleri ile çeşitli inisiyatiflerin gayretleri sonrasında koruma altına alınan Yalıkavak-Küdür Yarımadası’ndaki sahil eğlen mekanlarından biri bulunduğu yerden kaldırıldı. Kararın ilan edilmesiyle birlikte ilk olarak Başkan Arası'ın talimatıyla, Bodrum Belediyesi Teftiş Kurulu Müdürlüğü ilgili belediye birimini bilgilendirerek bölgedeki işletmelerin tahliye işlemleri için yasal sürecin başlatılmasını bildirdi. Konuya ilişkin çalışmalarını vakit kaybetmeden başlatan Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Küdür Yarımadası’nda faaliyet gösteren iki sahil eğlence mekanının yetkililerine tahliye için tebligatta bulundu. Yasal süreci tamamlanan işletmelerden biri bugün Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerinin gözetiminde, kendi imkanları ile yıkım ve söküm işlemlerini başlatarak tesisini kaldırdı. Bahse konu bölgedeki diğer işletme için yasal sürecin devam ettiği bildirildi.

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