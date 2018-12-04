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04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Kesilen varilden çıkan kimyasal hastanelik etti - KARABÜK

Kesilen varilden çıkan kimyasal hastanelik etti - KARABÜK

- Hastaneden detay - Salim Karadayı'nın açıklaması - Şeref Alaz'ın açıklaması - Hastaneden ve AFAD araçlarından detayKesilen varilden çıkan kimyasal hastanelik etti - Karabük 'te, torna atölyesinde kesilen varilden çıkan gazdan etkilenen 15 kişi hastaneye kaldırıldı - İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı: - "Havaya salınan gazdan etkilenen 15 kişi tedavi altına alındı. Alınan kan örneklerinden insanları etkileyen kimyasalın ne olduğu öğrenilmeye çalışılıyor"KARABÜK (AA) - Karabük 'ün Yenice ilçesinde, torna atölyesinde kesilen varilden açığa çıkan gazdan etkilenen 15 kişi tedavi altına alındı.Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi Yenice Sanayi Sitesi'ndeki torna atölyesinde, Zonguldak'ın Devrek ilçesindeki hurdacıdan alınan varil, kaynak makinesi yardımıyla kesildi.Bu sırada varilin içinden sızan maddeden etkilenen iş yeri sahibi, çalışan, esnaf ve müşterinin aralarında olduğu 15 kişi, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Yenice Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Tedavi altına alınan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu, tedbir amaçlı müşahede altında tutulduğu öğrenildi.AFAD ve polis ekipleri de güvenlik önlemleri alarak sanayi sitesini boşalttı. Güvenlik güçleri tarafından sanayinin giriş çıkışları kapatıldı. - "Kimyasalın ne olduğu öğrenilmeye çalışılıyor"İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, durumu öğrenir öğrenmez bütün tedbirleri aldıklarını söyledi.

Havaya salınan gazdan etkilenen 15 kişinin tedavi altına alındığını ve hayati tehlikelerinin bulunmadığını belirten Sarı, alınan kan örneklerinden insanları etkileyen kimyasalın ne olduğunun öğrenilmeye çalışıldığını ifade etti.
Torna atölyesi sahibi Şeref Alaz da hastane önünde yaptığı açıklamada, varilin içini boşalttıklarını ve bu sırada su gibi bir sıvının sızdığını ifade etti.
Ayrıca bir kokunun da yayıldığını anlatan Alaz, kimyasalın ne olduğunun bilinemediğini aktardı.Kimyasaldan etkilenerek hastaneye kaldırılan sanayi esnafından Salim Karadayı da aniden bir koku hissettiklerini ve çalışırken bu kokunun kendilerini etkilediğini anlattı.

Kaynak Makinesi Muhabir Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Sanayi Sitesi 

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