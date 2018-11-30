Kesilen cezalar ile iş yeri sahibi oldu

-Kaymakam Cafer Sarılı'nın açıklamaları

-İş yerinde incelemelerde bulunması

-Mustafa Polat adlı engelli vatandaşın açıklamaları

-Mustafa Polat'ın yeni işyerindeki makinelerde çalışması

-Eşinin çalışması

-Detay görüntüler



( TEKİRDAĞ -ÖZEL) - İŞKUR’un engelli çalıştırmayan iş yerlerine kestiği cezalar engelli vatandaşı iş yeri sahibi yaptı TEKİRDAĞ



- Engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan iş yerlerine kesilen cezalar, engelli bir kişiyi hem iş hem de iş yeri sahibi yaptı. Tekirdağ'un Çorlu ilçesinde ikamet eden ve yüzde 43 oranında engelli olan Mustafa Polat, Çorlu Kaymakamlığı bünyesindeki Çorlu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Çorlu Şube Müdürlüğü tarafından iş ve iş yeri sahibi yapıldı. Kesilen cezalarla açılan iş yerinin kurdelesini ise Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı kesti. Çorlu’da Reşadiye Mahallesi’nde Mustafa Polat’a ait tekstil atölyesinin açılışı Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı’nın da katıldığı törenle açıldı. Atölyenin diğer atölyelerden farkı ise engelli ve eski hükümlü çalıştırmak zorunda olduğu halde çalıştırmayan işletmelere kesilen cezalardan elde edilen paralarla açılmış olması oldu. Açılış töreninde konuşan Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, "Engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan iş yerlerinden tahsil edilen idari para cezaları ile ilgili bir yönetmelik var. Bu yönetmelik kapsamında engelli olan vatandaşlarımıza ve eski hükümlü vatandaşlarımıza bir alan oluşturuyoruz. Bu kapsamda Mustafa Polat kardeşimiz yüzde 43 engeli olan bir kardeşimiz. Biz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı olarak kendisine kefil oluyoruz" dedi.

"Biz kendisine Çorlu SYDV olarak kefil olduk" Kaymakam Sarılı, "Bir proje yapıyor kendisi, İŞKUR bu projeyi kabul ediyor. Daha sonra bu atölyeyi açıyoruz. Bu kapsamda Mustafa Polat’a İŞKUR 44 bin lira civarında bir destek sağladı. Biz kendisine Çorlu SYDV olarak kefil olduk. Daha sonra vakfımızdan üretim yapabilmesi için bin liralık destek malzeme sağladık. Kendisi eşofman dikmiş, yelek dikmiş, kendisine Sosyal Yardımlaşma ve İŞKUR işbirliği içinde destek sağladık. Mustafa Polat’a biz destek veriyoruz ama ben inanıyorum ki kendisine en büyük desteği eşi ve oğlu veriyor" diye konuştu.

Bugüne kadar ki hayallerinin gerçek olduğunu kaydeden Mustafa Polat ise, "Daha önce de bir proje yapmıştım ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle gerçekleştirmemiştim. Şimdiki proje ise kaymakamlık, sosyal yardımlaşma ve İŞKUR sayesinde bana bir umut oldu. Projeyi yürüteceğime eminim. Bundan sonra işime adapte oldum. Herkese teşekkür ederim. Bugüne kadar ki hayallerim gerçekleşti. Şimdiye kadar böyle bir fırsat verilmemişti bana. Bütün hayallerim gerçekleşti. Daha önce hastalıklarımdan dolayı işe de alınmıyordum. İşlerim halloldu bundan sonra işlerime yoğunlaşacağım" dedi.

Engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan iş yerlerine kesilen cezalarla iş yeri sahibi olan Mustafa Polat’ın en büyük yardımcısı ise eşi Nilgün ve oğlu Enes oluyor. "Yıl boyunca işletme giderleri için destek sağlanacaktır" Hayata geçirilen projeyle ilgili Çorlu SYDV’den yapılan yazılı açıklamada ise, "Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanma ile ilgili yönetmelik kapsamında 44 bin TL’lik proje teklifi kabul edilen engelli Mustafa Polat’ın atölye açmasında Çorlu Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı atölyenin kuruluşu ile ilgili kanuni işlemler, dükkanın tutulması, alt yapının hazırlaması ve makinelerin alımı hususlarında üçüncü kişilerle bağlantı kurarak teminat olmuş ve atölyenin kurulumu sağlanmıştır. Devamında İŞKUR tarafından onaylanan proje kapsamında 36 bin TL ödenek Mustafa Polat adına ödenmiştir. Yıl boyunca ayrıca işletme giderleri için destek sağlanacaktır. Ayrıca Çorlu SYDV tarafından bin TL maddi destek sağlanarak ham madde alımı sağlanmış ve iş başlangıcı yapılmıştır" denildi.

