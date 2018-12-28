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28 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Keserle PTT binasını soyan 2 hırsız, paraları saksının altına sakladı

Keserle PTT binasını soyan 2 hırsız, paraları saksının altına sakladı

Şüphelilerin asayişten çıkarılması

Benin Akalan İtiraf Hırsız Polis Ekipleri 

-detay

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli'de keserle kapısını kırarak içeri girdikleri PTT binasını soyan ve çaldıkları paraları olay yerine yakın bir yerdeki saksının altına saklayan 2 şüpheli, sakladıkları hırsızlık paraları ile birlikte yakalandı. Olay, dün gece saatlerinde Kocaeli’nin İzmit ilçesi Yeşilova Mahallesi’nde bulunan PTT şube binasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Yeşilova PTT şubesine gelen 2 şahıs, ellerine aldıkları keser ile şubenin kapısını zorlamaya başladı.
Kapıyı keserle ve tekme ile kıran 2 şüpheli, içeride bulunan yaklaşık 1000 TL'lik kağıt ve madeni paraları alarak kayıplara karıştı. Olayın ardından sabah saatlerinde şubeye gelen yetkililer kapının açık olduğunu görünce, durumu polis ekiplerine bildirdiler. Çaldıkları paraları saksının altına sakladılar İhbar sonrası inceleme başlatan Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin eşkalini belirledi. Çevrede inceleme yapan ekipler, eşkale uygun N.S.'yi (19) şüphe üzerine durdurdu. Polis ekiplerine yakalanınca suçunu itiraf eden N.S., aynı mahallede oturan Y.G.(30) ile birlikte olayı gerçekleştirdiklerini ve çaldıkları parayı yakındaki bir evin bahçesinde bulunan saksının altına sakladıklarını itiraf etti. Bunun üzerine Y.G.'yi de evinde gözaltına alan polis ekipleri, saksı altına saklanan çalıntı paralara da el koydu. Emniyette işlemleri tamamlanan ve benzer suçlardan kaydı olduğu öğrenilen zanlılar, Kocaeli Adliyesine sevk edilirken, çalıntı paralar ise şube yetkililerine verildi.

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