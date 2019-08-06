Keşan Kent Konseyi Eymen’in acılı acılı ailesine taziye ziyaretinde bulundu

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( EDİRNE ) EDİRNE



- Keşan Kent Konseyi, greyder altında kalarak hayatını kaybeden 7 yaşındaki Eymen’in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Keşan Kent Konseyi üyeleri greyder çarpması sonucu hayatını kaybeden Eymen Kayra Taş’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Acılı aile ile konuşan konsey üyeleri daha sonra kazanın gerçekleştiği yerde basın açıklaması yaptı. Keşan Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Aysena Gündoğan tarafından yapılan basında şunlara yer verildi.

"Geçen hafta bir çocuk öldü. Köyünde koşar, oynarken yaşamdan kopartıldı. Bir insan için en önemli hak yaşam hakkıdır. Bu çocuğun bu hakkı elinden alındı. Üzgünüz ve yastayız. Yıllardır sivil toplum örgütleri, çevre ve yaşam savunucuları olarak köylerde, taş ocaklarında, madenlerde bu tür iş makinelerinin faaliyet gösterdiği her yerde olası kazalar için dikkat çekmeye kamuoyunu uyarmaya çalıştık, çalışıyoruz. Mecidiye'de, Sazlıdere'de, Gökçetepe'de ve daha birçok köyde iş makineleri ve taş yüklü kamyonlar yollarda insan yaşamını tehdit etmeye devam ediyor. Defalarca uyardık, illa birilerinin ölmesi mi gerekiyor dedik, korktuğumuz acı bir şekilde gerçekleşti. 6 yaşındaki Eymen Kayra, greyder altında kalarak can verdi. Acımız ve öfkemiz büyük. Bu kaza ile ilgili soruşturma ve inceleme devam ediyor. Dileriz adalet yerini bulur. Fakat köy içlerinden bu tür iş makineleri, greyderler, taş yüklü kamyonlar vızır vızır geçmeye devam ettikçe benzer bir acıyı tekrar yaşamayacağımızın garantisi yoktur. Köy yerleşim alanlarından geçen arazi taşıtları, iş makineleri mutlak eskort araçlarla, güvenlik önlemleri alınarak geçiş yapmalıdır. Köy içlerinden geçen bütün yük kamyonları, belli bir saat düzeninde ve güvenlik araçları eşliğinde geçmelidir. Arazi taşıtları, iş makineleri, kamyon ve diğer ağır taşıtlar köy içlerinde belirtilen hız limitlerine mutlak suretle uymalıdır. Bizler çocuklarımızı, geleceğimizi bu tür kazalarla vakitsiz toprağa vermek istemiyoruz”

