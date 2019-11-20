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20 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Keşan'ın Kurtuluş Günü için düzenlenen törende işletmelerin promosyon ürün dağıtımında İzdiham

Keşan'ın Kurtuluş Günü için düzenlenen törende işletmelerin promosyon ürün dağıtımında İzdiham

- izdiham görüntü

( EDİRNE ) EDİRNE

Yarış Promosyon Alabalık Zabıta Şehir İçi 


- Edirne’nin Keşan İlcesinde Keşan’ın Kurtuluşu için düzenlenen törende işletmelerin halka promosyon ürün dağıtımı sırasında izdiham çıktı. Insanların birbirleriyle yarıştıkları kargaşada yaralanan olmadı. Keşan'ın kurtuluşunun 97. Yıldönümü etkinlikleri bugün Cumhuriyet Meydanı’nda yapıldı. Konuşmaların ve yerel folklor gösterilerinin ardından şehir içinde faaliyet gösteren firmaların araçlarıyla geçiş töreni başladı.
Firmaların promosyon dağıtımı sırasında insanlar birbirini ezdi. Ürün atan araçların camlarından hediye kapmaya çalışan vatandaşlar bir işletmenin aracının önüne çıkarak kortejin durmasına sebep olurken bu sırada bir ürün daha alabilmenin telaşıyla birbirlerinin üzerine çıktı. Polis ve zabıta ekiplerinin müdahalesiyle kalabalık kimse yaralanmadan güçlükle dağıtabildi.
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