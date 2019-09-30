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30 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Keşan Hakimi arabasıyla tarlaya uçtu

Keşan Hakimi arabasıyla tarlaya uçtu

OLAY YERİ GÖRÜNTÜ

Direksiyon 

-POLİS ARAÇLARI GÖRÜNTÜ
-YOLDAN GÖRÜNTÜ

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Edirne’nin Keşan ilçesinde görevli bir hakim, Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde arabasının tarlaya uçması sonucu oğluyla birlikte hafif yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Malkara - Keşan yolunda seyir halinde olan Keşan Hakimi Murat Şen yönetimindeki araba, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kazada sürücü Murat Şen ve oğlu D.K.Ş. (6) hafif yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırılan hakim ve oğlu tedavi altına alındı.
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