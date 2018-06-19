Keşan'da "Narko Sokak" operasyonu - EDİRNE - Keşan ilçesinde "Narko Sokak" operasyonuEDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde "Narko Sokak" operasyonu düzenlendi. Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri işbirliğinde Yenimescit Mahallesi'nde operasyon kapsamında denetim yapıldı.Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, narkotik köpekleri ile belirli adresler, metruk binalar ve kömürlüklerde arama yapıldı.Şüphelilerin üstleri arandı ve bu kişiler hakkında sorgulama yapıldı.Aramalarda bir evin odunluk kısmındaki ağaç parçalarının arasına gizlenmiş bir miktar uyuşturucu bulundu, 1 kişi gözaltına alındı.Denetimde çalıntı olduğu değerlendirilen motosikletler otoparka götürüldü.Operasyona, Keşan İlçe Emniyet Müdürü Zafer Akcan da katıldı.