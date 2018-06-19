Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Keşan'da 'Narko Sokak' operasyonu - EDİRNE

Keşan'da 'Narko Sokak' operasyonu - EDİRNE

Keşan'da "Narko Sokak" operasyonu - EDİRNE - Keşan ilçesinde "Narko Sokak" operasyonuEDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde "Narko Sokak" operasyonu düzenlendi.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri işbirliğinde Yenimescit Mahallesi'nde operasyon kapsamında denetim yapıldı.Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, narkotik köpekleri ile belirli adresler, metruk binalar ve kömürlüklerde arama yapıldı.Şüphelilerin üstleri arandı ve bu kişiler hakkında sorgulama yapıldı.Aramalarda bir evin odunluk kısmındaki ağaç parçalarının arasına gizlenmiş bir miktar uyuşturucu bulundu, 1 kişi gözaltına alındı.Denetimde çalıntı olduğu değerlendirilen motosikletler otoparka götürüldü.Operasyona, Keşan İlçe Emniyet Müdürü Zafer Akcan da katıldı.

Polis Uyuşturucu Köpek Narkotik Narkotik Köpek 

İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı