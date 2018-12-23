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23 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Keşan'da hava kirliliği 10 kat azaldı - EDİRNE

Keşan'da hava kirliliği 10 kat azaldı - EDİRNE

- Genel görüntüler - Edirne Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Bülbül ile röportajKeşan'da hava kirliliği 10 kat azaldı - Bir zamanlar Türkiye'nin havası en kirli yerlerinden olan Edirne 'nin Keşan ilçesinde, son yıllarda alınan önlemlerle kirlilik düzeyi yaklaşık 10 kat düşürüldü - Edirne Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Bülbül: - "İlçede kükürtdioksit değerlerini 2 binlerden 200'lere kadar düşürdük. Hava kirliliği yaklaşık 10 kat azaldı. Temennimiz, ilçemizi temiz, daha da yaşanabilir bir yer haline getirmek"EDİRNE (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı'na göre Türkiye'de havası en kirli olan yerler arasında bulunan Keşan'da, alınan önlemler sayesinde kirlilik düzeyi her geçen gün azalıyor.Meteoroloji mühendislerinin "Kirlilikte Çin'le yarışıyor" diye nitelediği Edirne 'nin Keşan ilçesinde, son yıllarda alınan önlemlerle kirlilik düzeyi yaklaşık 10 kat düşürüldü.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından önceki yıllarda yapılan ölçümlere göre, Türkiye’de en kirli havaya sahip yerlerden olan ilçede, kömür kalitesinin yükseltilmesi, doğal gaz kullanımına geçilmesi ve alınan önlemler sayesinde hava kirliliğinin önüne geçildi. Edirne Çevre ve Şehircilik Müdürü Abdullah Bülbül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede süregelen hava kirliliği seviyesini düşürdüklerini belirtti.
Hava kalitesinde önemli değişiklikler olduğunu ve her geçen gün kirliliğinin azaldığını ifade eden Bülbül, "İlçede kükürtdioksit değerlerini 2 binlerden 200'lere kadar düşürdük. Hava kirliliği yaklaşık 10 kat azaldı. Temennimiz, ilçemizi temiz, daha da yaşanabilir bir yer haline getirmek. Bu şekilde devam ederse Keşan ilçemiz Türkiye'nin havası en kirli ilçesinden temiz bir ilçe durumuna gelecek." dedi.
İlçenin coğrafi yapısını "avuç içi"ne benzeten Bülbül, çevredeki sıradağların poyraz estiği zamanlarda hava akımını engellediğini bu nedenle kirliliğin ortaya çıktığını vurguladı.İlçede 5 bin kalorinin altında kömür yakılmasına izin verilmediğini hatırlatan Bülbül, hava kirliliğinin azaltılması için alınan önlemlerin artarak devam edeceğini söyledi.

Önceki yıllarda Keşan'da hava kirliliğinin çok riskli seviyelere geldiğini belirten Bülbül, "Allah'a şükürler olsun, kirlilik azaldı, fakat bu da yetmez. Edirne gibi 1. derece temiz bir havaya düşürmek istiyoruz. İnşallah yaptığımız çalışmalarla bunu da göreceğiz." diye konuştu.
Bülbül, son günlerde hava kirliği ile gündeme gelen Uzunköprü ilçesinde tehlike oluşturacak bir kirliliğin olmadığını, saatlik verilerin değil, 24 saatlik verilerin dikkate alınması gerektiğini anlattı.Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan ise ilçenin havasının her geçen yıl temizlendiğini belirtti.
Hava kirliliğinin ciddi oranda düşmesini sağlayan etmenlerin başında doğal gaz kullanımının geldiğini ifade eden Özcan, kalitesiz kömür yakılmasının önüne geçilmesi ve doğal gaz kullanımının artmasıyla ilçenin havasının daha da iyi oranlara geleceğini dile getirdi.

Yarış Muhabir Görece Hava Kirliliği Fi Yapı 

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