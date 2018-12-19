Keşan beyaza büründü, kar yağışı en çok çocuklara yaradı

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( EDİRNE )- Çocukların kar sevinci- Kar en çok çocukları mutlu etti- Kar Keşan’ı kartpostala çevirdi EDİRNE



- Edirne’nin Keşan ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Keşan’da kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürürdü. Kar yağışına en fazla sevinen ise çocuklar oldu. Eğitime bir gün ara verilen ilçede çocuklar kardan surlar yaparak, kartopu oynadı. Karın tadını çıkaran çocuklar doyasıya eğlendi. İlçenin karla kaplanmasının ardından oluşan manzara ise kartpostallık görüntüler andırdı. Kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

