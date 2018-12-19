Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Keşan beyaza büründü, kar yağışı en çok çocuklara yaradı

Keşan beyaza büründü, kar yağışı en çok çocuklara yaradı

Çocukların karda oyun oynaması

Kar Yağışı 

-Genel görüntü

( EDİRNE )- Çocukların kar sevinci- Kar en çok çocukları mutlu etti- Kar Keşan’ı kartpostala çevirdi EDİRNE

- Edirne’nin Keşan ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Keşan’da kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürürdü. Kar yağışına en fazla sevinen ise çocuklar oldu. Eğitime bir gün ara verilen ilçede çocuklar kardan surlar yaparak, kartopu oynadı. Karın tadını çıkaran çocuklar doyasıya eğlendi. İlçenin karla kaplanmasının ardından oluşan manzara ise kartpostallık görüntüler andırdı. Kar yağışı aralıklarla devam ediyor.
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı