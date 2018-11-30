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30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Keşan beyaza büründü

Keşan beyaza büründü

Kar yağışından görüntüler

( EDİRNE )- Edirne'de kar yağışı EDİRNE

Kar Temizleme Kar Yağışı 


- Edirne’nin Keşan ilçesinde yılın ilk karı yağdı. Hava sıcaklığının -2 dereceye kadar düştüğü Keşan’da kar yağışı gece geç saatlerde başladı.
Etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürürken, karı özleyen Keşanlılarca sevinçle karşılandı. Beyaz örtüyle kaplanan Keşan’da kara en çok sevinen ise çocuklar oldu. Keşan Belediyesine bağlı bazı ekipler şehrin çeşitli noktalarında kar temizleme çalışması yaptı. Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise trafikte kar nedeniyle her hangi bir olumsuzluk yaşanmaması amacıyla sürücüleri uyardı. (AG-BA-Y)
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