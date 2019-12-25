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25 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kerküklü Türkmenler kamudaki atamalarda adalet istiyor - KERKÜK

Kerküklü Türkmenler kamudaki atamalarda adalet istiyor - KERKÜK

- Irak Türkmen Cephesi (ITC) Kerkük İl Başkanlığı binası - Irak Türkmen Cephesi (ITC) Kerkük İl Başkanı Hişam Bayraktar'ın basın açıklamasıKERKÜK (AA) - Irak Türkmen Cephesi (ITC) Kerkük İl Başkanı Hişam Bayraktar, Kerkük 'te devlet dairelerine yapılacak atamalarda adil olunması çağrısında bulundu.Bayraktar, ITC Kerkük İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, kamuya atamalarda artık etnik ve mezhebe dayalı kriterlerden uzak durulması gerektiğini belirterek Türkmenlerin göz ardı edilmemesini istedi."Atamalarda adalet istiyoruz." diyen Bayraktar, Kerkük 'ün âdeta küçük bir Irak olduğuna dikkati çekerek Türkmen, Arap ve Kürtlerin eşit haklara sahip olması gerektiğini vurguladı.Bayraktar ayrıca adalet, huzur ve eşitliğin hakim olmasını istedikleri yeni Irak'ta üniversite mezunu genç işsizlerin haklarının da peşinden koşacaklarını söyledi.

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle başkent Bağdat ve güneydeki vilayetlerde ekim ayında başlayan hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor.

Basın Toplantısı Basın Açıklaması Hükümet Üniversite Mezunu Hükümet Karşıtı 

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