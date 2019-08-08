Kerküklü hayırsever 5 yıldır binlerce göçmeni misafir ediyor - KERKÜK
- Kerkük 'ün 25 kilometre güneybatısında yer alan Yahyava Kampı - Yahyava Kampı'nda kalan iç göçmenler ve kamptaki çocuklar - Arazisini iç göçmenlere tahsis eden Türkmen hayırsever Kays Rıdvani ile röportaj - Yahyava Kampı Müdürü Şuayp Kasapoğlu ile röportaj - Telaferli göçmen Muhammed Mustafa ile röportajIrak'ın Kerkük kentindeki geniş arazisini 2014'te terör örgütü DEAŞ'tan kaçan iç göçmenlere tahsis eden Türkmen hayırsever Kays Rıdvani, burada Türkiye'nin desteğiyle kurulan kampta binlerce göçmeni ağırlıyor.Iraklı Türkmen hayırsever Rıdvani, Kerkük 'ün 25 kilometre güneybatısında yer alan Yahyava köyündeki arazisini 5 yıl önce DEAŞ'ın zulmünden kaçan göçmenlere tahsis etti.Kays Rıdvani, arazisi üzerinde Türkiye'nin desteğiyle kurulan Yahyava Kampı'nda 5 yıldır binlerce göçmeni misafir ediyor.AA muhabirine konuşan Türkmen hayırsever, yıllar önce terör örgütü DEAŞ'ın saldırılarından dolayı Kerkük 'e göç etmek zorunda kalan insanlara destek olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.
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