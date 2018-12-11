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11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Kerküklü göçmenler yıkılan köylerine dönemiyor - KERKÜK

Kerküklü göçmenler yıkılan köylerine dönemiyor - KERKÜK

- Kerkük Valisi Rakan Said'in basın açıklaması KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentinde terör örgütü DEAŞ nedeniyle evlerini terk ederek kamplarda yaşamak zorunda kalan çok sayıda iç göçmen, kentin örgütten kurtarılmasının üzerinden bir yılı aşkın süre geçmesine rağmen köylerindeki yıkımın devam etmesi nedeniyle hala evlerine dönemiyor. Kerkük lü iç göçmenler Ekim 2017'de kentin güneyinin Irak ordusu tarafından geri alınması sırasında yaşanan çatışmalar sırasında yerle bir olan köylerine dönmek yerine kamplarda yaşamayı tercih ediyor. Kerkük Valisi Rakan Said, düzenlediği basın toplantısında, ''Göçmenlerin geri dönüşlerini engelleyen en önemli sorun köylerdeki yıkım.'' dedi.
Çatışmalar sırasında yıkılan köylerin altyapılarında da büyük tahribat oluştuğunu aktaran Said, bu köylerin yeniden imarı için destek vermeyi planladıklarını ancak onarım maliyetinin oldukça yüksek olduğunu söyledi.

Çatışma Basın Toplantısı Toplantı Basın Açıklaması Terör Örgütü 

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