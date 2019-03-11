Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Kerkük'ün güneyinde DEAŞ'a karşı operasyon hazırlığı - KERKÜK

Kerkük'ün güneyinde DEAŞ'a karşı operasyon hazırlığı - KERKÜK

- Irak Federal Polisi 5.Bölük Komutanlığı Karargahı - Basın Toplantısı - Kerkük Operasyonlar Komutanı Korgeneral Saad Harbiye'nin açıklamasıKERKÜK (AA) - Irak ordusu Kerkük 'ün güneyindeki kırsal bölgelerde gizlenen terör örgütü DEAŞ kalıntılarına yönelik geniş çaplı operasyon planlıyor. Kerkük Operasyonlar Komutanı Korgeneral Saad Harbiye, kentte yaptığı basın açıklamasında, " Kerkük 'ün güneyinde güvenlik güçleri ve köylerine geri dönen göçmenleri tehdit eden DEAŞ kalıntılarına yönelik geniş çaplı operasyon başlatılacak." dedi.
Korgeneral Harbiye, gelecek günlerde başlatılması planlanan harekâta Kerkük Operasyonlar Komutanlığı'na bağlı güçlerin yanında istihbarat birimi ve Kerkük polisinin de katılacağını söyledi.

Harbiye ayrıca, Irak Hava Kuvvetleri'ne ait keşif ve savaş uçaklarının da operasyona destek vereceğini kaydetti.

General Güvenlik Güçleri Basın Açıklaması Terör Örgütü Orgeneral 

İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Erdoğan'dan Katar'daki Birliğe ZiyaretErdoğan'dan Katar'daki Birliğe Ziyaret
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
Şemdinli Şehidi Son Yolculuğuna UğurlandıŞemdinli Şehidi Son Yolculuğuna Uğurlandı
Denizkurdu 2017 Tatbikatı Nefes KestiDenizkurdu 2017 Tatbikatı Nefes Kesti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı