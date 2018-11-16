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16 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
- Kerkük’ten Petrol İhracatı Yeniden Başladı

- Kerkük’ten Petrol İhracatı Yeniden Başladı

Kerkük genel

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-Kerkük petrol şirketi genel

( KERKÜK ) - Kerkük’ten petrol ihracatı yeniden başladı KERKÜK

- Irak’ın Kerkük şehrindeki petrolün Türkiye üzerinden ihraç edilmesine yeniden başlandı. Irak Federal hükümetinin Kerkük'ü ele geçirmesinden 1 yıl sonra Kerkük kuyularından çıkarılan ham petrol yeniden Türkiye üzerinden ihraç edilmeye başlandı. Kuzey Petrol Şirketi'nden isminin açıklanmasını istemeyen bir kaynak, petrol sevkiyatının bu sabah saat 10.00'dan itibaren başladığını duyurdu. Kaynak, birkaç günlüğüne günlük 50 bin varil petrol ihraç edileceğini de kaydetti.
Öte yandan Petrol Bakanlığı Sözcüsü Asım Cihad, "Günlük yaklaşık 50 ila 100 bin varil petrol, Kerkük'ten Ceyhan Limanı'na ihraç edilmeye başlandı" dedi.
Cihad, petrol sevkiyatının Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki boru hattı ve Irak Milli Petrol Şirketi SOMO aracılığıyla yapıldığını söyledi.


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