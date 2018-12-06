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06 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Kerkük'ten Ceyhan'a 261 bin varil petrol ihraç edildi - KERKÜK

Kerkük'ten Ceyhan'a 261 bin varil petrol ihraç edildi - KERKÜK

- Kuzey Petrol Şirketi'nden detaylar - Kuzey petrol şirketi petrol sahalarından deyaylar - Petrol kuyularından detaylar - Petrol rafineri - Petrol gazının işlenmesinden mütevellit lavlardan detaylarBAĞDAT (AA) - Irak Petrol Bakanlığı, geçen ay Kerkük 'teki kuyulardan çıkarılan 261 bin varil ham petrolün boru hattıyla Türkiye üzerinden ihraç edildiğini açıkladı.
Petrol Bakanlığı Sözcüsü Asım Cihad, yaptığı yazılı açıklamada, kasım ayı içinde ülke genelindeki kuyulardan çıkarılan toplam 101 milyon 156 bin varil petrolün yurt dışına gönderildiğini belirtti.
Cihad, yaklaşık 100 milyon 895 bin varil petrolün güney ve orta bölgedeki kuyulardan çıkarılıp Basra'daki liman üzerinden, 261 bin varil petrolün ise boru hattıyla Ceyhan Limanı'na ihraç edildiğini aktardı.Bakanlık Sözcüsü, günlük ihracatın geçen ay 3 milyon 372 bin varil petrol civarında olduğu ve toplamda 6 milyar 179 milyon dolarlık gelir elde edildiği bilgisini paylaştı.Irak merkezi hükümeti, 16 Kasım'da Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile yaşanan ihtilaflar nedeniyle 1 yıldır askıda olan Kerkük petrolünün tekrar Ceyhan Limanı'na sevk edilmeye başlandığını duyurmuştu.

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