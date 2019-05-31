Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlandı
Kerkük'teki saldırıları DEAŞ gerçekleştirdi İzle

Kerkük'teki saldırıları DEAŞ gerçekleştirdi İzle

- Irak'ın Kerkük kenti - Kerkük kent merkezi - Kerkük Operasyonlar Komutanı Korgeneral Saad Harbiye'nin açıklamaları - Kerkük Operasyonlar Komutanı Korgeneral Saad Harbiye, DEAŞ'ın, Kerkük 'te başlatılan operasyona karşı saldırı düzenlediğini söylediKERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentinin çeşitli noktalarında art arda meydana gelen 6 bombalı saldırının terör örgütü DEAŞ tarafından gerçekleştirildiği ortaya çıktı.AA muhabirine konuşan Kerkük Operasyonlar Komutanı Korgeneral Saad Harbiye, DEAŞ militanlarının kentin güneyinde başlatılan operasyona karşı saldırı düzenlediğini söyledi.

Kerkük 'ün güneyinde üç gün önce başlatılan geniş çaplı operasyonun devam ettiğine dikkati çeken Harbiye, ''DEAŞ intikamını kent merkezindeki sivillerden alıyor.'' dedi.
Operasyonlara karşı direnemeyen DEAŞ'ın kent merkezinde güvenlik ihlali yapacağını beklemediklerini dile getiren Harbiye, örgütün, çöp tenekeleri ve yol kenarlarına yerleştirdiği bombalarla sivilleri hedef aldığını vurguladı.Sivillerin tekrar bu tür saldırılarla karşı karşıya kalmamaları için bayrama kadar ciddi tedbirlerin alınacağını ve özel güvenlik planı hazırladıklarını bildiren Harbiye, kent merkezindeki tüm güvenlik güçlerini seferber ettiklerini aktardı.Irak'ın Kerkük kentinin çeşitli noktalarında art arda meydana gelen 6 bombalı saldırı sonucu 4 kişi ölmüş, 15 kişi de yaralanmıştı.DEAŞ, Haziran 2014'te Musul başta olmak üzere Irak topraklarının üçte birini ele geçirmişti. Irak güvenlik güçleri, Aralık 2017'de söz konusu toprakları büyük ölçüde geri almıştı.Terör örgütü DEAŞ'ın kent merkezlerindeki saldırı tehdidi en aza indirilmesine rağmen örgüt kırsal bölgelerde zaman zaman eylemler gerçekleştirmeye devam ediyor.

Özel Güvenlik Güvenlik Güçleri Bombalı Saldırı Terör Örgütü Saldırı 

İlgili Foto Galeriler
Ceset Parçalarını Topladılar!Ceset Parçalarını Topladılar!
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
Şanlıurfa'da gün ağarınca terör dehşeti ortaya çıktıŞanlıurfa'da gün ağarınca terör dehşeti ortaya çıktı
Hain saldırıya uğrayan askerler Hakkâri ’den yeni dönmüşlerdiHain saldırıya uğrayan askerler Hakkâri ’den yeni dönmüşlerdi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı