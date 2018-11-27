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27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
- Kerkük’teki kapalı çarşı yangını söndürüldü

- Kerkük’teki kapalı çarşı yangını söndürüldü

Güvenlik şeridi

Kamera Güvenlik Kamerası Kuyumcu Dükkanı Altın Arama Kapalı Çarşı 

-Kapalı çarşı tabelası
-Çarşıda hala yanan dükkanlar
-Kuyumcuların kül içinde altın araması
-Önü kola kutusu ile kapatılan güvenlik kamerası
-Röpler
-Kerkük Valisi Rakan Sait Elcuburi
-Kuyumcu İsam Muhammed

( KERKÜK ) KERKÜK

- Irak’ın Kerkük şehrinde dün geç saatlerde Tarihi Kayseri Kapalı Çarşısında çıkan yangın 6 saat sonra söndürüldü. Irak’ın Kerkük şehrindeki Osmanlı döneminden kalma Tarihi Kayseri Kapalı Çarşısında dün gece geç saatlerde bilinmeyen nedenlerle çıkan yangın 6 saat sonra söndürüldü. Kuyumcu ve giyim mağazalarından oluşan 360 dükkanın bulunduğu kapalı çarşı yangında kül oldu. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, dükkan sahipleri alevlerin arasından mallarını kurtarmak için canlarını hiçe saydı. Kuyumcular altınlarını kurtarmak için seferber olurken, kimileri kepenklerini kırdı kimileri ise altınlarını bulmak için küllerin içini aradı. Olayla ilgili en dikkat çeken ise çarşının bazı kapılarındaki güvenlik kameralarının kola kutusu ile kapatılması oldu. İHA’ya konuşan Kerkük Valisi Rakan Said Ali Cuburi, "Şehrimizdeki tarihi çarşının yanmasına çok üzüldük. Yangının nedenini henüz bilmiyoruz, dükkan sahipleri de bilmiyor" dedi.
Kerkük Valisi Cuburi, çarşıda yangına karşı güvenlik tedbirlerinin alınması gerektiğini, dükkanlarda bulunan hızla alev alan maddeler yüzünden yangının diğer dükkanlara da sıçradığını ifade etti.
Tarihi Osmanlı kapalı çarşısında kuyumcu dükkanı bulunan İsam Muhammed, yangında 70 bin dolarının yandığını söyledi.


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