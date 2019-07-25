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25 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
- Kerkük’te yanan Kayseri Çarşısı’nda restorasyonun yüzde 90’ı tamamlandı - Osmanlı eseri çarşı için TİKA’nın çalışmaları sürüyor - Yaklaşık 1 milyon dolar harcandı İzle

- Kerkük’te yanan Kayseri Çarşısı’nda restorasyonun yüzde 90’ı tamamlandı - Osmanlı eseri çarşı için TİKA’nın çalışmaları sürüyor - Yaklaşık 1 milyon dolar harcandı İzle

Çarşı tabelasından görüntü

Restorasyon Mermerler Dolar Harekete Geç 1 Milyon Dolar 

-Malzemelerden görüntü
-Çarşının çatısı çalışmalar
-Mermerlerin döşenmesi
-Mühendis Abdulkadir Cerrah ile röportaj
-Cemile Hasan ile röportaj
-elektrik mühendisi Ali Abdurrahman ile röportaj
-Semir Kuyumcu ile röportaj

( KERKÜK ) - Kerkük’te yanan Kayseri Çarşısı’nda restorasyonun yüzde 90’ı tamamlandı- Osmanlı eseri çarşı için TİKA’nın çalışmaları sürüyor- Yaklaşık 1 milyon dolar harcandı KERKÜK

- Kerkük’te 26 Kasım’da yanan ve TİKA tarafından restorasyonu yapılan Osmanlı eseri tarihi Kayseri Çarşısı’nın onarımı yüzde 90 tamamlandı. Irak’ın Kerkük kentinde bulunan tarihi Kayseri Çarşısı 26 Kasım’da yanarak kullanılamaz hale gelmiş, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) çarşının restorasyonu için harekete geçmişti. TİKA tarafından çalışmaların yoğun bir şekilde sürdürüldüğü Osmanlı eseri tarihi çarşının onarımının yüzde 90'ı tamamlandı. 1855 yılında yapılan çarşının restorasyonunun kısa süre içerisinde tamamlanarak yeniden açılması beklenirken, onarım için yaklaşık 1 milyon dolar harcandığı öğrenildi. Restorasyon kapsamında görev yapan mühendis Abdulkadir Cerrah, elektrik ve internet hatlarının tamamlandığını ifade ederek, “Sadece yere döşenen mermerler kaldı. Yeniden bir yangın çıkması durumunda yeni sistem ile yangın kısa sürede söndürülecek” dedi.
TİKA ve Türkiye’ye teşekkürlerini sunan Cerrah, çarşının daha önce bir restorasyon geçirmediğini söyledi.

“Onarım 10 yıl sürer sandık” Cemile Hasan adlı Iraklı da TİKA’ya teşekkürlerini ifade ederek, “Çarşıyı yeni halinde gördüm sevindim. Çarşı önceden böyle geniş değildi. Tekrar Allah razı olsun Türkiye’den. Bu kadar kısa sürede tamamlanacağına inanmıyorduk. Onarımın en az 10 yıl süreceğini sanıyorduk” dedi.
Onarım çalışmalarında görev alan elektrik mühendisi Ali Abdurrahman ise “Türkiye’den bize gelen malzemeler en kaliteli malzemelerdi. Kablolar döşendi, lazer sistemleri yerleştirildi” ifadelerini kullandı. Semir Kuyumcu ise şu ifadelere yer verdi: “Çarşı çok güzel yapılmış. 10 yılda tamamlanır diye düşünmüştük ama düşündüğümüz gibi olmadı. 8 ayda son aşamaya gelindi. Çarşının yanmasından ekonomi de etkilendi. Her yıl bu günlerde bayrama yakın buraya iğne atsanız düşmezdi. Arka tarafta bulunan esnaflar da bu durumdan etkilendi.”
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