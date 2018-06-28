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28 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
- Kerkük'te Türkmen Ve Araplar Oyların Tamamının Elle Sayılmasını İstedi

- Kerkük'te Türkmen Ve Araplar Oyların Tamamının Elle Sayılmasını İstedi

Güvenlik güçleri

Protesto Ulalar 

-Vatandaşların akını
-Sloganlar
-Genel
-Bildiriyi okuyan
-ITC Kerkük il başkanı,Kasım Kazancı
-Arap topluluğu sözcüsü, Hatem El-Taii

( KERKÜK ) - Kerkük'te Türkmen ve Araplar oyların tamamının elle sayılmasını istedi KERKÜK

- Irak’ın Kerkük şehrinde toplanan Türkmen ve Araplar, 12 Mayıs'ta düzenlenen Irak meclis seçimlerinde hile yapıldığı gerekçesiyle oyların yüzde 30’unun değil tamamının elle sayılmasını istedi. Kerkük şehrinde toplanan Türkmen ve Araplar, Irak Seçim Komiserliği’nin oyların yüzde 30’unun elle sayılması kararını protesto etti. Kerkük’ün valilik binası önünde onlarca Türkmen ve Arap, “Sahte ve hileye hayır”, “Tüm seçim sandıklarındaki pusulalar elle sayılsın” sloganları attı. Gösteride konuşan Irak Türkmen Cephesi (ITC) il başkanı Kasım Kazancı, seçimlerde hile yapanların cezasız kalmaması gerektiğini ifade ederek, “Egemenlik milletindir, millet ne derse o olur” dedi.
Kerkük Arap Topluluğu sözcüsü Hatem El-Taii ise, “Biliyoruz ki Kerkük’te sadece bir seçim merkezinde oyumuz çalınmadı. Birçok merkezde hile yapıldı. Oylarımız çalındı” diye konuştu.

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