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03 Temmuz 2018 Salı günü yayınlandı
- Kerkük’te seçim sonuçları elle sayımı başladı

- Kerkük’te seçim sonuçları elle sayımı başladı

oyların el ile satım işlemi

( ERBİL ) ERBİL

Dera Misyon Petrol Saldırı Bombalı Araç 


- Irak Yüksek Bağımsız Seçim Komisyonu, bugün Kerkük’te oyların elle sayılmasına başlandığını duyurdu. Irak’ın 7 ilinde elle sayımın yapılması kararının ardından Irak Yüksek Bağımsız Seçim Komisyonu Kerkük’te oyların elle sayımına başladı.
Çekimlerin yasaklandığı elle sayımda, Bağdat’ta sonuçlarının gönderilmediği 186 sandık dahil olmak üzere toplam 500 sandığın elle sayılması bekleniyor. Siyasi parti temsilcilerinin gözlemcileri ve özel komisyonun hazır bulunmasıyla yapılan sayım, önceki gün sandıkların muhafaza edildiği depoya düzenlen saldırının ardından, geniş güvenlik önlemleri altında yapılıyor. Irak Meclisi 6 Haziran’da oyların elle sayılması yönünde karar almasının ardından 21 Haziran’da Irak Federal Mahkemesi de kararı onaylamıştı. Bağdat ile Erbil arasındaki tartışmalı bölgelerin başında gelen petrolle zengin Kerkük kentinde dün, 12 Mayıs yapılan seçim sandıklarının muhafaza edildiği depoya bombalı araçla düzenlen saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti ve 21 kişi de yaralanmıştı.
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