- Kerkük te Ramazan bayramı namazı kılındı İzle

-Vatandaşlar camiye akın

-Camiye girenler gül suyu



( KERKÜK ) KERKÜK



- Kerkük’teki Müslümanlar Bayramı namazını eda etmek için camileri doldurdu. Ramazan Bayramının ilk gününde Kerkük’te yaşayan Müslümanlar, Bayram namazını Pıryadi semtinde Mulla Rıza Camisinde kıldı. Cami İmamı Hişam Avcı, hutbesinde Avusturya’nın aldığı cami kapatma kararına değindi. Kerküklüler bayram namazının ardından ilk ziyaretleri yakınlarının mezarlığına gerçekleştirdi. Kerküklüler, mezar başında dua ederek bayramın ilk gününde hayatını kaybeden yakınlarının mezarına koştular. Kerkük şehrinde Musalla Mezarlığını Irak Türkmen cephesi(ITC) Başkanı Erşet Salihi ziyaret ederek dua etti ve vatandaşların ramazan bayramını kutladı. (YM- Kaynak: İHA

