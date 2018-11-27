Kerkük'te Osmanlı mirası Kayseri Çarşısı'nda yangın çıktı
- Kerkük kayseri kapalı çarşısı - Çarşıda yangın - İtfaiye ekiplerinin yangını müdahalesi - Çarşının içindeki yangından detaylar - Yangın nedeniyle çarşıda bulunan 400'ü aşkın iş yeri büyük hasar gördüKERKÜK (AA) - Türkmenlerin yoğunlukla yaşadığı Irak'ın Kerkük kent merkezinde bulunan ve Osmanlı döneminde inşa edilen Kayseri Kapalı Çarşısı'nda yangın çıktı. Kerkük İtfaiye Müdürlüğü Basın Sorumlusu Kays Kerkük lü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kayseri Kapalı Çarşısı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktığını, çarşıda bulunan 400'ün üzerinde iş yerinin kullanılamaz hale geldiğini söyledi.
Onlarca itfaiye aracının bölgeye sevk edildiğini aktaran Kerkük lü, yangının gece çıkması nedeniyle can kaybının yaşanmadığını ifade etti. Kerkük lü, yangın söndürme çalışmalarının halen devam ettiğini kaydetti.