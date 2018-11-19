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19 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Kerkük'te Mevlit Kandili idrak edildi - KERKÜK

Kerkük'te Mevlit Kandili idrak edildi - KERKÜK

- Tahsin Sorani Camisi - Mevlidi kandil - İlahi ve duaların okunması - Ankara Kocatepe Camisi İmam Hatibi İsmail Coşar ile röportaj - Kerkük lü vatandaş Tahsin Sorani ile röportajKERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentinde Mevlit Kandili idrak edildi. Tahsin Sorani Camisi'nde Kur'an - Kerim tilavetiyle başlayan, ilahilerin seslendirildiği programda, Ankara Kocatepe Camisi İmam Hatibi İsmail Coşar da mevlit okudu.İsmail Coşar, ''Bu mübarek gecede Türkmen yurdu Kerkük 'te mevlit okumaktan mutluluk duyduk.'' diye konuştu.
Coşar, "Irak ve tüm Müslüman ülkelere barış ve huzurun gelmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

İlahi Kandil 

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