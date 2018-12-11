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11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
- Kerkük’te İlk Kadın Maratonu

- Kerkük’te İlk Kadın Maratonu

Kerkük genel

Hükümet Kadın Şiddete Hayır Kadın Hakları Uluslararası Kadına Şiddet 

-Kadınlar ellerinde şiddete karşı pankartlar
-Yarışma başlangıcı
-Güvenlik eşliğinde yarışanlar
-Yorulan kadın
-Baygınlık geçiren yarışmacı
-Genel

( KERKÜK ) - Kerkük’te ilk kadın maratonu KERKÜK

- Irak’ın Kerkük şehrinde onlarca kadın ilk kez maratona katıldı.
Kerkük’te kadınlar ilk kez maratona katıldı.
Irak Emel Cemiyeti tarafından düzenlenen maratonda yarışan yaşlı, genç, ev hanımı ve memur kadınlar, kadın hakları için koştu. Maratonda üst düzey güvenlik önlemleri alınırken, 3 ambulans personeli de hazır bulundu. İHA mikrofonuna konuşan Emel Cemiyeti Sorumlusu Srut Muhammed, “Bugünkü yarışma hükümet, uluslararası sivil toplum kuruluşları ve Birleşmiş Milletler’e bir mesajdır. Kerküklü kadınlar Kerkük’ün geleceği için, şiddetsiz bir kent ve kadına şiddete dur çağrısında bulunuyor” dedi.
Yarışmaya katılan Birgül Beyatli ise, “Bu faaliyete haklarımızı elde etmek için katıldık. Çünkü ne eski rejim ne de yeni hükümet kadın haklarını vermedi. Hükümetler tarafından her zaman zulme uğruyoruz” diye konuştu.
Yarışmacı Sare Settar da yaptığı açıklamada, “Evet yarış mesafemiz çok kısa, yorulduk ama kadına şiddet bizi daha çok yoruyor ve şiddete dur demek için bu yarışmaya katıldık. Kerküklü kadınlara sesleniyorum, cesurca kadına şiddete hayır deyin. Şiddete susmak yeter” ifadelerini kullandı.
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