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19 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Kerkük'te elektrik dağıtım şirketi çalışanlarından 'kadro' eylemi - KERKÜK

Kerkük'te elektrik dağıtım şirketi çalışanlarından 'kadro' eylemi - KERKÜK

Kerkük 'te elektrik dağıtım şirketi çalışanlarından "kadro" eylemi - KERKÜK - Kerkük Elektrik Dağıtım Şirketi önü - Göstericilerin şirket önünde gösteri düzenlemesi - Kerkük Elektrik Dağıtım Şirketi'nin sözleşmeli çalışanı Ahmed Sadun ile röportaj - Kerkük Elektrik Dağıtım Şirketi'nin sözleşmeli çalışanı Enver Halaf ile röportaj - Kerkük Elektrik Dağıtım Şirketi'nin sözleşmeli çalışanı Mehdi Kays ile röportaj - Slogan atan göstericilerden detaylarKERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentinde elektrik dağıtım şirketinde sözleşmeli olarak çalışan yüzlerce işçi, yıllardır kadroya alınmadıkları gerekçesiyle gösteri düzenledi.
Kerkük Elektrik Dağıtım Şirketi'nin sözleşmeli çalışanı Ahmed Sadun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Bizi kadrolu yapacaklarına dair verdikleri sözü 12 yıldır yerine getirmiyorlar. Sürekli bizi oyalıyorlar.'' dedi.
Söz konusu elektrik dağıtım şirketinde çalışan Enver Halaf isimli işçi de sorunlarını defalarca Elektrik Bakanlığına ilettiklerini ancak şu ana kadar herhangi bir çözüme ulaşmadıklarını söyledi.

Halaf, ''Başbakan ve yeni hürümetten bizim yıllardır çözülmeyen bu sorunumuza el atmasını istiyoruz. Ben 50 yaşındayım ancak hala hiçbir sağlık, sosyal veya emeklilik sigortam yok.'' diye konuştu.
Mehdi Kays isimli bir diğer sözleşmeli çalışan ise '' Toplam 660 sözleşmeli, yıllardır kadrolu olmayı bekliyor. Hepimiz çoluk çocuk sahibi insanlarız. Artık devletimiz bu sorunumuza çözüm bulmalı." ifadelerini kullandı.

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