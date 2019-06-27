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27 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
- Kerkük'te Devlet Hastanesine Roketli Saldırı: 3 Yaralı

- Kerkük'te Devlet Hastanesine Roketli Saldırı: 3 Yaralı

Hastaneye saldırı anı (uzaktan)

( KERKÜK ) - Kerkük'te devlet hastanesine roketli saldırı: 3 yaralı KERKÜK

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- Irak'ın Kerkük şehrinde bir hastaneye gerçekleştirilen roketli saldırıda 3 güvenlik görevlisi yaralandı. Irak'ın Kerkük şehrinin merkezinde bulunan Azadi Devlet Hastanesine yönelik roket saldırısında 3 güvenlik görevlisi yaralandı. Dün gece saatlerinde kimliği belirsiz kişilerce gerçekleştirilen saldırıda roketatar RPG 7 kullanıldı. Saldırganlar gerçekleştirdikleri eylemin ardından izlerini kaybettirerek kaçtı. Güvenlik güçleri olayın faillerini bulmak için yoğun bir arama çalışması başlattı. Kerkük'ün güneybatısında son 3 günde güvenlik güçlerine yönelik 3 silahlı saldırı ve dün geç saatlerde ise şehir merkezinde bir saldırı gerçekleştirildi.

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