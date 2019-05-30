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30 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kerkük'te DEAŞ saldırısı : 1 ölü , 7 yaralı

Kerkük'te DEAŞ saldırısı : 1 ölü , 7 yaralı

- Kerkük 'ün güneyindeki Haftagar köyü - Saldırının gerçekleştiği yerden detaylar - DEAŞ'ın ateşe verdiği tarım arazileri - Haftagar köyü sakini Hiva Sabir ile röportajKERKÜK (AA) - Terör örgütü DEAŞ, Irak'ın Kerkük kentinde çiftçilere ait tarım arazilerini ateşe verdi. Kerkük Polis Müdürü Ali Kemal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, '' Kerkük 'ün güneyinde DEAŞ militanları köylülere saldırdı.'' dedi.
Saldırının Kerkük 'ün güneyindeki Haftagar köyü yakınında tarım arazilerini ateşe verdikten sonra çıkan yangını söndürmeye gelen sivillere yönelik yapıldığına dikkati çeken Kemal, ''Saldırıda 1 kişi öldü , 7 kişi yaralandı.'' ifadesini kullandı.Söz konusu saldırının yapıldığı köy ve çevresinde operasyon başlatıldığını aktaran Kemal, saldırganların izini sürmek için bölgenin güvenliğini sağlayan Irak Federal Polis gücünün harekete geçtiğini bildirdi.DEAŞ terör örgütünün Kerkük 'ün güneyindeki köylere yönelik tehditlerinin giderek arttığını dile getiren Kemal, son on günde çiftçilere ait binlerce dönümlük tarım arazilerinin yakıldığını söyledi.

Bir günde 800 dönümlük tarım arazilerinin yakıldığını dile getiren Haftagar köyü sakini Hiva Sabir, ateşe verilen tarım arazilerini söndürmeye gittikleri sırada kendilerine ateş açıldığını aktardı.Sabir, terör örgütü DEAŞ kalıntılarının bölgeden temizlenmesi için güvenlik güçlerinin geniş kapsamlı operasyon düzenlemesini istedi.Terör örgütü DEAŞ, bir haftadır Kerkük 'ün güneyinde çiftçilere ait tarım arazilerini ateşe veriyor.

Güvenlik Güçleri Muhabir Harekete Geç Terör Örgütü Saldırı 

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